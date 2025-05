Michelle Obama fez terapia depois dela e do marido, Barack Obama, terem negado os rumores de divórcio.

As revelações foram feitas pela antiga primeira dama dos Estados Unidos no podcast 'On Purpose'.

"Nesta fase da minha vida estou a fazer terapia, porque estou num momento de transição", realçou.

"Tenho 60 anos. Terminei algo muito difícil na minha vida com a minha família intacta. Tenho o ninho vazio. A minhas filhas - como sabes, já estão lançadas", acrescenta, referindo-se a Malia, de 26 anos, e Sasha, de 23.

"Então, estou a preparar-me para esta próxima fase, porque acredito que será completamente diferente na minha vida", completou.

