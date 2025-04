Michelle Obama reagiu aos rumores de divórcio de Barack Obama.

A antiga primeira-dama dos Estados Unidos abordou o assunto numa participação no podcast 'Work in Progress'.

Explicando o motivo pelo qual se decidiu afastar na exposição pública, Michelle afirmou: "O interessante é que quando digo 'não', a maior parte das vezes as pessoas dizem 'eu percebo' e eu fico bem".

"E é com isso que nós mulheres temos problemas - com o desapontar as pessoas. De tal forma que certas pessoas não conseguiram perceber que esta era uma escolha minha e assumiram que eu e o meu marido nos estávamos a divorciar", lamentou.

Na visão de Michelle, quando alguém toma uma decisão que não está de acordo com os estereótipos estabelecidos, então pensa-se que há algo de "negativo" e "horrível".

Recorde-se que Michelle e Barack estão casados desde outubro de 1992.

