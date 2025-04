A especulação em torno de um possível divórcio entre Michelle e Barack Obama conhece novos contornos.

Segundo o Radar Online, citado pela Hola, os dois já teriam assinado um acordo confidencial antes de se separarem, de forma a dividirem os bens, cujo valor da fortuna atinge os 70 milhões de dólares (cerca de 61 milhões de euros).

De acordo com o que a fonte próxima disse ao site de notícias, Michelle ficará com a produtora de cinema Higher Grounds, a casa em Chicago, e uma propriedade em Martha's Vineyard (uma ilha no estado de Massachusetts, EUA).

Já o antigo presidente dos EUA ficaria com a mansão em Washington, dividindo com a advogada as ações avaliadas em quase 20 milhões de euros.

A fonte que avançou toda esta informação refere que a distribuição dos bens ocorreu de forma amigável e tranquila e que os dois já vivem separados há algum tempo. O comunicado oficial só chegará depois do verão.

Segundo a mesma fonte, os problemas entre o casal terão começado porque Barack queria que a mulher fosse candidata pelo Partido Democrata às eleições americanas. Perante a sua recusa, começou a haver um afastamento entre os dois.

Recorde-se que os rumores de uma possível crise começaram depois de Michelle não ter marcado presença na posse de Donald Trump e no funeral de Jimmy Carter, rumores desmentidos pela antiga primeira-dama.

Michelle e Barack casaram em 1992 e têm duas filhas em comum: Malia, de 26 anos e Sasha, de 23 anos.

Leia Também: Michelle Obama reage a rumores de divórcio de Barack Obama

Leia Também: Michelle Obama faz revelações: "O Barack queria mais um filho"