Michelle Obama surgiu num vídeo que foi partilhado no Instagram onde anuncia a parceria com a sua instituição de caridade Reach Higher e a American School Council Association.

Um vídeo que foi rapidamente destacado pela imprensa internacional, uma vez que foi a primeira 'aparição' da ex-primeira-dama após os rumores de divórcio.

De acordo com o Daily Mail, as especulações começaram a ter mais força depois do ex-presidente Barack Obama ter aparecido sozinho no funeral do ex-presidente Jimmy Carter. Michelle também esteve ausente na tomada de posse de Donald Trum no mês passado.