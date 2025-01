Michelle Obama está de parabéns esta sexta-feira, 17 de janeiro, dia em que completa 61 anos de idade.

Casada com Barack Obama desde 1992, foi primeira-dama dos Estados Unidos entre 2009 e 2017.

Acarinhada por muitos, sempre teve um papel ativo no cargo, com uma presença pública muito forte.

Na semana em que também é notícia por não ir à tomada de posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro, relembramos alguns looks da ex-primeira-dama, juntamente com momentos icónicos, como o apoio a Kamala Harris, a presença em Kuala Lumpur para apoiar o trabalho da Obama Foundation com o marido e a atriz Julia Roberts, ou a amizade com Oprah Winfrey.

