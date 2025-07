Em casa da família Obama a semana terminou com uma celebração especial. A filha mais velha de Barack e Michelle Obama, Malia, comemorou o 27.º aniversário na sexta-feira, dia 4 de julho.

Como aconteceu nos anos anteriores, os pais assinalaram a data nas redes sociais. Tanto o ex-presidente dos Estados Unidos e a ex-primeira-dama publicaram no Instagram a mesma fotografia, que mostra a família de costas a apreciar fogo de artifício. Segundo a People, a fotografia foi captada no terraço da Casa Branca no dia 4 de julho de 2014.

Barack Obama, recorde-se, foi presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017.

"Feliz aniversário, Malia! Obrigada por iluminares sempre o nosso mundo. Muito orgulho em ti", escreveu Barack Obama.

"Feliz aniversário para a minha querida, Malia! Tornaste-te uma jovem muito inteligente, forte e linda, e estou muito orgulhosa da maneira como te apresentas ao mundo. Continua a bilhar, meu amor", pode ler-se na publicação de Michelle Obama.

O aniversário de Malia chega um mês depois de a família ter comemorado o aniversário de Sasha, que completou 24 anos no dia 10 de junho.

Desde que a família Obama deixou a Casa Branca que Malia e Sasha têm feito por manter as suas vidas o mais privadas possível.

No entanto, apesar de Sasha conseguiu manter-se longe dos olhares públicos e raramente aparecer em eventos ou imagens, Malia de vez enquanto vai tendo o seu destaque por causa da carreira cinematográfica que está a construir aos poucos. Mas, ainda assim, preferiu abandonar o apelido Obama e optou por usar o nome do meio "Ann" nos créditos no que ao seu trabalho diz respeito.

Quando esteve no podcast 'Sibling Revelry', de Kate e Oliver Hudson, no mês passado, Michelle Obama comentou o facto de a filha mais velha ter mudado o apelido, como destaca ainda a People.

"Respeitamos o facto de ela estar a tentar seguir o seu próprio caminho. Quer dizer, é muito importante que as minhas filhas sintam que merecem o que estão a receber, e elas não querem que as pessoas presumam que não estejam a trabalhar duro, que são apenas pessoas que recebem as coisas naturalmente. Elas são muito sensíveis a isso - querem ser elas mesmas", acrescentou.

