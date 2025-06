Este sábado, 31 de maio, Michelle Obama assinalou um ano desde a morte da mãe, Marian Robinson, com uma partilha tocante sobre o luto, a forma como lida com ele, inspirando os seguidores da sua página de Instagram.

"Perdemos a nossa mãe há um ano, mas de alguma forma, parece que ela está ainda mais connosco a cada dia que passa. Notei isso na maneira como me inspiro nela para dar conselhos às minhas filhas, ou a falar com o meu irmão Craig, ou a sentar-me à mesa para jantar com o Barack. Ela não está connosco, mas está.

Para mim, o luto não é sempre igual - a perda dela mistura-se com tudo o que meu deu. Alguns dias, a perda atinge-te como uma onda, uma e outra vez. Outros, animo-me com a força que ela incutiu em mim. E na maior parte dos dias, sou apenas grata por ter tido a oportunidade de aprender tudo com ela.

Por isso, se algum de vocês está a pensar em alguém que amavam e perderam, quero partilhar alguma da sabedoria que a minha mãe me transmitiu: és suficiente. E vou acrescentar um toque meu: vocês são suficientes por causa das pessoas que colocaram tanto amor e sabedoria em vocês. Independentemente de estarem magoados ou felizes hoje, espero que encontrem uma maneira de transmitirem essa luz a alguém".

Marian Robinson, um apoio fundamental nos dois mandatos de Barack Obama enquanto Presidente dos Estados Unidos, morreu aos 86 anos, a 31 de maio de 2024.

