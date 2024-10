Ao estrear o seu filme 'The Heart' no Festival de Cinema de Sundance de 2024, em fevereiro, a filha de 26 anos de Barack e Michelle Obama não usou o seu apelido. Ao invés disso, optou por usar o nome do meio - Ann. Segundo o ex-presidente dos EUA, a escolha da filha não o surpreendeu.

"O desafio para nós é deixarmos de lhes dar qualquer tipo de ajuda" confessou Barack Obama no episódio de 29 de outubro do 'The Pivot Podcast'.

Quando viu que a sua filha mais velha, Malia, escolheu ser creditada sem o seu apelido, o ex-presidente avisou-a de que as pessoas saberiam na mesma que eles eram parentes.

"Fiquei tipo: 'Tu sabes que eles vão saber quem tu és, certo?'", explicou. "E ela respondeu-me: 'Sabes que mais? Quero que as pessoas assistam ao filme pela primeira vez e que não façam qualquer associação [à família Obama]'. E acho que as minhas filhas se esforçam todos os dias para que isso não seja incentivado".

Além disso, Barack Obama reconheceu que ambas as filhas ganharam mais atenção pública desde que entraram na idade adulta e exploraram as suas paixões.

