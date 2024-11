Ao estrear o seu filme 'The Heart' no Festival de Cinema de Sundance de 2024, em fevereiro, a filha de 26 anos de Barack e Michelle Obama, Malia, não usou o seu apelido. Ao invés disso, optou por usar o nome do meio - Ann.

Mas a filha de Obama não foi a única que tomou esta decisão. Aparentemente, existem vários filhos de famosos, e até celebridades que já são conhecidas pelo público, que optaram por retirar o seu apelido para que o mesmo não fosse associado à família.

Seja por motivos profissionais ou por desavenças familiares, apresentamos-lhe alguns exemplos.

Recentemente, as tensões entre Brad Pitt e os filhos tornaram-se mais evidentes quando alguns deles decidiram parar de usar o apelido do pai. Shiloh Jolie-Pitt abriu, inclusivamente, um processo para oficializar a mudança de nome.

Mas espante-se. A própria Angelina Jolie também entrou com um processo judicial para retirar 'Voight', o apelido do pai Jon Voight. De acordo com o que foi divulgado pela imprensa internacional, Angelina tomou esta decisão devido às posições políticas do familiar.

A filha de Tom Cruise e Kate Holmes também abandonou o apelido do pai, com quem não tem contacto há mais de uma década. Suri adotou o nome do meio da mãe e é atualmente conhecida por Suri Noelle.

Outro exemplo bastante conhecido, é o caso da filha de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson. A jovem entrou com um processo judicial, após completar 18 anos, para alterar o seu nome e retirar o apelido do pai. A imprensa divulgou que a decisão de Vivian deve-se à sua identidade de género - sendo ela uma mulher transsexual - e ao fato de não querer estar relacionada com o pai biológico de maneira nenhuma.

