Manuel Luís Goucha foi um dos apresentadores que acompanhou de perto os desfiles do Carnaval mais português, o de Torres Vedras. Num momento em direto que aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 4, o apresentador destacou a presença da polémica bruma íntima lançada por Cristina Ferreira no início do ano, o Pipy.

"Há referências à atualidade política, há referências ao Pipy da Cristina Ferreira. Já vi por aí muito Pipy", disse.

A própria apresentadora já tinha dado conta do 'fenómeno', destacando o mesmo na sua página de Instagram.