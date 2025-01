Manuel Luís Goucha não resistiu em comentar no programa 'Funtástico' deste domingo, dia 26, o assunto do momento, nomeadamente o polémico lançamento do Pipy, bruma íntima criada por Cristina Ferreira no âmbito do seu novo projeto de empoderamento feminino - 'Eu Sou Gira'.

"Força para o teu Pipy!", disse Goucha, não contendo as gargalhadas.

"Adoro que ela consiga pôr o país inteiro a falar", notou ainda.

Sem revelar grandes pormenores, o comunicador assegurou que as novidades não se ficam por aqui. "Esperem pelo dia 7 de fevereiro que vai dar ainda mais que falar", atirou.

O que será que vem por aí?

