Conheça todos os detalhes do novo produto lançado por Cristina Ferreira e a celeuma que o envolve.

Cristina Ferreira abriu a semana com um lançamento inesperado que viria a dar que falar de segunda a sexta-feira e facilmente chegou ao pódio levando o 'prémio' de: 'Tema da Semana'. Falamos, como não poderia deixar de ser, do famoso Pipy, a nova bruma íntima lançada pela apresentadora. Pipy é apresentado como um produto "desenvolvido com uma fórmula sem álcool, com pH equilibrado compatível com a zona íntima externa que respeita o equilíbrio natural da pele". O objetivo, diz Cristina, é criar uma "sensação de frescura imediata". Pipy encontra-se à venda no site do novo projeto da apresentadora, 'Eu Sou Gira', pelo valor de 29,90 euros. Os detalhes foram revelados ao longo da semana. "Pus um país a falar", defendeu Cristina Ferreira a propósito deste controverso lançamento, que não tardou a gerar uma onda de críticas. O rosto da TVI foi acusado de com este produto "desempoderar as mulheres e fazê-las sentir-se frágeis", acusações a que fez questão de reagir. "Não tornem isto um assunto sério, porque isto não é um assunto sério", defendeu, lamentando todos os comentários negativos que tem vindo a receber a este respeito. "O Pipy é apenas uma bruma que pode trazer algum divertimento à nossa vida", reforçou.

"Não me considero feminista, nem a favor de quotas"

O Pipy de Cristina Ferreira deixou as feministas 'a ferver', as críticas de entre as defensoras da ideologia não tardaram a surgir, e a comunicadora, mais uma vez, reagiu. "O que vi e ouvi moldou-me. Só o soube já crescida, quando quis entender porque era assim. Não me considero feminista, nem a favor de quotas. Acho que temos todos capacidade de decidir a nossa própria vida, sem medos", defendeu.

A mensagem de Cristina Ferreira levou a uma reação de Rita Ferro Rodrigues, que quis explicar-lhe o que é na sua opinião ser feminista.