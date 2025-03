Sami Sheen decidiu fazer algumas mudanças na sua aparência e no episódio de 'Denise Richards & Her Wild Things' que foi para o ar no dia 11 de março, contou à mãe, Denise Richards que ia fazer uma rinoplastia.

A caminho da consulta, Sami, que é também filha de Charlie Sheen, explicou que tal intervenção é algo que deseja fazer há muito tempo.

"Imagina como vou ficar mais bonita", disse a jovem enquanto a mãe Denise revirava os olhos, relata a People. "Talvez seja preciso levar-te a um oftalmologista", brincou Denise Richards.

Ao recordar os tempos em que andava na escola, no secundário, Sami Sheen explicou o que a levou a querer fazer a rinoplastia. "Tive de lidar com crianças que me intimidavam. As pessoas diziam que eu parecia o meu pai. Na verdade, recebi no outro dia um comentário de algém que dizia: 'Nunca serás tão bonita quanto a tua mãe'", desabafou.

Além disso, brincou ao fizer que se "vivesse no Alabama" e se os pais tivessem "um emprego normal", não iria querer fazer a referida intervenção.

"Mãe, estou literalmente a querer ficar com o teu nariz", comentou ainda. Num confessionário, Denise Richards admitiu que fica emocionada ao saber que Sami quer fazer o procedimento estético. "Para a minha filha querer fazer uma cirurgia ao nariz... deixa-me muito triste. Sinto-me mal por ela ter de viver de acordo com o meu nariz, ou o que quer que seja, porque não quero que [as minhas filhas] sintam que precisam de ter certa aparência", partilhou.

"Houve momento em que queria tirar as crianças de Los Angeles, e não pude por causa do meu trabalho. Elas tinham dois pais na mesma área. Sinto-me mal", confessou ainda Denise Richards.

