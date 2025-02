Com apenas 18 anos, a filha dos atores Denise Richard e Charlie Sheen decidiu criar uma conta na plataforma para adultos, OnlyFans. Agora, a mãe, com 54, seguiu os passos da filha.

Em entrevista à People, Sami Sheen, agora com 20 anos, revelou que decidiu aderir à plataforma por questões financeiras.

"Eu queria muito ter um apartamento e sabia que o trabalho na loja de doces onde estava não ia ser suficiente. Por isso, optei pela melhor alternativa e criei uma conta no OnlyFans", contou.

"Conheci pessoas incríveis por causa disso, e tem sido muito gratificante ser a minha própria chefe, definir os meus próprios horários e poder fazer as coisas que sempre quis fazer", acrescentou.

Denise Richard decidiu então criar a sua própria página, mas por motivos diferentes.

"Eu criei a conta, porque não sabia o que era o OnlyFans", revelou à People, acrescentando que, quando viu que a filha Sami "estava a receber tantas críticas negativas, ficou realmente incomodada como mãe e como mulher neste negócio".

No caso de Denise Richards, quem grava os vídeos sensuais é o próprio marido, Aaron Phypers. "Por eu ser homem, sei qual é a perspectiva. Eu gravei [os conteúdos] de uma forma mais parecida a um editorial da Vogue. Nada exagerado, mas sensual. Acho que fiz umas fotos bonitas”, contou o marido à mesma revista.

No geral, as filhas mais velhas de Denise assumem estar bem com a sua decisão. "Eu acho ótimo", disse Sami. "Tinha-lhe pedido para ela esperar antes de criar a conta, porque eu tinha entrado na plataforma há pouco tempo. Mas não, não me incomoda nem um bocadinho".

