Claudia Bavel 'quebrou o silêncio' depois do jogador ter partilhado um comunicado a reagir às declarações da modelo sobre a relação que mantiveram.

Iker Casillas emitiu um comunicado a reagir às declarações da modelo do OnlyFans Claudia Bavel, que revelou que teve um caso com o ex-futebolista. "É difícil aceitar que, sem qualquer tipo de consideração, certas pessoas vão aos programas para falar de mim ou do que me rodeia. [...] Sentem-se com o direito de fazer comentários, especulações e opiniões sobre a minha vida pessoal com absoluto desprezo, atacando a minha privacidade e a minha honra", pode ler-se na nota de Casillas, que afirmou ainda que "não vale tudo para ganhar audiências, nem para ganhar dinheiro e obter fama às suas custas". "Isto é insustentável e não vou permitir mais ataques à minha vida privada", acrescentou.

Perante a reação de Iker, a modelo fez questão de 'quebrar o silêncio' e emitiu um comunicado. "Como qualquer outra pessoa, tenho o direito de partilhar as minhas experiências e vivências sem que isso seja um ataque ou violação de privacidade alheia. Sempre fui transparente com os que me seguem e nunca quis prejudicar ninguém com as minhas palavras", começou por escrever.

"É importante lembrar que uma relação, de qualquer tipo, é uma experiência partilhada. Expressar o meu lado da história não é invasão de privacidade, mas sim um exercício do meu direito à liberdade de expressão. Nunca foi minha intenção prejudicar ninguém com as minhas declarações", realçou.

"Acho surpreendente que o meu testemunho esteja a ser apresentado como um ataque, quando sempre partilhei informações verdadeiras que servem como resposta à negação de uma relação amorosa. O que partilhei é baseado em factos reais que fazem parte da minha vida e da minha experiência pessoal", acrescentou.

"Num mundo onde há uma demanda crescente por transparência e onde as mulheres continuam a lutar pelo direito de falar livremente sem serem desacreditadas, é preocupante que haja tentativas de silenciar a minha voz ou me apresentarem como uma pessoa que procura notoriedade às custas de outros", continuou.

"Não vale tudo quando se trata de desacreditar alguém ou impor uma única versão da história. O respeito à privacidade é essencial, mas também o respeito à verdade e ao direito de cada pessoa de partilhar a sua perspectiva sem ser injustamente discriminada", destacou ainda.

"Lamento profundamente que esta situação se tenha agravado desta forma e que haja uma tentativa de transformar a minha história numa questão de honra ou difamação, quando simplesmente falei da minha experiência. Não procurei conflito ou confronto, mas não permitirei que a minha mensagem seja distorcida ou acusada de agir de má-fé. Portanto, e em defesa do meu direito de me expressar livremente, reservo as ações necessárias para proteger a minha integridade e a minha reputação contra qualquer tentativa de desinformação ou ataque infundado contra mim", rematou.

