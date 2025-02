Em janeiro, Iker Casillas viajou para Barcelona para participar num evento em Vilanova i la Geltrú com Luis Figo e Michel Salgado.

Tal como deu conta o jornal Diez Minutos, o antigo guarda-redes do FC Porto ficou hospedado no mesmo hotel que a influencer e modelo de OnlyFans, Claudia Bavel, com quem compareceu no evento e com quem, segundo a revista, terá tido um encontro.

De acordo com a mesma fonte - que publicou fotos do dia em que os dois passearam - o ex-futebolista chegou a Barcelona por volta das 12h00 e foi direto para o hotel. Horas depois, Casillas saiu do estabelecimento, seguido de Bavel.

Mais tarde, os dois encontraram-se para irem ao evento para o qual Iker tinha sido convidado. De acordo com a revista, jantaram e conversaram animadamente até às 23h00 e seguiram depois juntos para o hotel no qual Casillas estava hospedado. No dia seguinte, às 08h00 da manhã, o ex-jogador e a modelo deixaram o estabelecimento.

Esta é a primeira vez que há evidências gráficas de um encontro entre eles, mas o nome de Claudia já tinha sido mencionado na primavera do ano passado.

Na altura, questionada sobre o assunto, a criadora de conteúdo para adultos declarou: "Estou cansada das insinuações feias sobre mim. Não sou eu que estou a procurar o Iker, mas sim o contrário. Somos apenas dois amigos heterossexuais a divertirmo-nos como adultos".

Porém, poucos dias depois de a revista Diez Minutos ter divulgado as fotografias de Iker Casillas a passear com Claudia Bavel, a modelo revelou que o ex-guarda-redes deixou de lhe responder às mensagens, o que a deixou triste.

A espanhola revelou no programa 'De Viernes', do canal televisivo espanhol Telecinco, que os dois mantêm uma relação há cerca de um ano e meio.

"Não posso negar estas imagens", disse, mostrando-se "um pouco triste" por Casillas não ter assumido a relação da mesma forma. "O meu relacionamento com o Iker Casillas começou por ser uma amizade. Quando começámos a ter encontros tínhamos uma relação aberta, mas chegou a um ponto em que a fechamos. O Iker sabe o que está por detrás daquelas fotos, sinto-me um pouco excluída".

Claudia Bavel deixou ainda uma crítica no ar: "Se me perguntares como é o Iker como amante, diria que é melhor como futebolista".

"Conheci o Iker nas redes sociais, começámos a trocar 'likes' e depois a falar no chat privado. Agora estou um pouco triste, porque pensava que ia ter o meu lugar. Tenho medo que a minha relação com ele acabe por se ter tornado pública", assumiu.

"Não entendo por que não respondeste à minha última mensagem. Não entendo por que me dás likes, continuas a seguir-me nas redes sociais e dizes que nas fotos que publicaram de nós não vês nada", concluiu, deixando a mensagem ao internacional espanhol durante o programa televisivo.

De recordar que desde o fim do casamento com Sara Carbonero que Iker Casillas não assume qualquer relacionamento.

