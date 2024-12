Iker Casillas está revoltado. Já não é a primeira vez que a imprensa espanhola lhe tenta arranjar uma companheira, o que levou o antigo guarda-redes a reagir publicamente.

A revista espanhola 'Semana' fez capa com imagens suas com a antiga modelo María José Suárez. Na publicação é sugerido que os dois podiam ser mais do que amigos.

"A modelo e o ex-jogador de futebol demonstraram cumplicidade em jantar com amigos", escreveu a revista.

Iker não gostou e pronunciou-se na rede social X. "Que chato, sinceramente. Deixem de criar boatos e fofocas. Se eu encontrar a María José vamos sempre cumprimentar-nos. Vamos até beber uma cerveja juntos. Conhecemo-nos há mais de 20 anos. Sejam sérios, por favor", escreveu Iker.

Leia Também: Sara Carbonero mostra-se em Faro e diz que Portugal lhe traz "paz"