Iker Casillas tem sido um nome muito falado nos últimos dias e tudo devido à sua vida romântica.

Segundo Claudia Bavel, modelo e criadora de conteúdos para adultos na plataforma OnlyFans, os dois mantinham um romance que entretanto já acabou.

Este tema ganhou força nos últimos dias devido às declarações da modelo no programa 'De Viernes', onde esta referiu que Iker deixou de lhe responder às mensagens e que é "melhor futebolista que amante".

Esta terça-feira, 4 de fevereiro, o antigo companheiro de Sara Carbonero decidiu quebrar o silêncio em relação a este assunto através de um comunicado na rede social X (antigo Twitter).

Através de oito pontos, o desportista começa por esclarecer que sempre quis preservar a vida privada.

"Sei que nunca poderei ser completamente anónimo, mas poderei levar uma vida normal como qualquer pessoa da minha idade e como qualquer outro cidadão deste país".

"Apesar do que referi, de tempos em tempos, o meu nome e a minha imagem são questionados novamente, a minha reputação é prejudicada e atacada e a minha privacidade é usada como um mero entretenimento", refere Iker.

"É difícil aceitar que, sem qualquer tipo de consideração, certas pessoas vão aos programas para falar de mim ou do que me rodeia. [...] Sentem-se com o direito de fazer comentários, especulações e opiniões sobre a minha vida pessoal com absoluto desprezo, atacando a minha privacidade e a minha honra."

Iker Casillas garante que está cansado desta devassa da vida privada e que "não vale tudo para ganhar audiências, nem para ganhar dinheiro e obter fama às suas custas".

"Isto é insustentável e não vou permitir mais ataques à minha vida privada", refere o antigo guarda-redes do F.C.Porto.

