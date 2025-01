David Schwimmer, o eterno Ross da série 'Friends', esteve presente no 'The Late Show with Stephen Colbert' e relembrou um episódio insólito que envolveu… Rod Stewart.

Durante o programa, o ator relembrou as várias profissões que teve quando era mais novo.

"No verão do meu primeiro ano de faculdade estava à procura de trabalho, e a minha mãe disse 'bem, podias notificar os arguidos dos meus processos'. A minha mãe era advogada de divórcios, e eu era o rapaz que aparecia atrás dos arbustos e notificava as pessoas com papéis de divórcio", explicou a Stephen Colbert.

"Houve uma vez, graças a Deus nunca mais me cruzei com ele, mas notifiquei o Rod Stewart (risos). Nem sei se ele sabe. Acho que ele não sabe", revelou, enquanto o comediante respondeu que "agora já vai saber".

Leia Também: Ator David Schwimmer estudou botânica para protagonizar 'Goosebumps'