O rei Carlos III colocou uma carta pessoal na conhecida 'cápsula do tempo' que será enterrada em Ayrshire e aberta daqui a 100 anos.

O rei foi a primeira pessoa a colocar um item na cápsula da King's Foundation em Dumfries House, perto de Cumnock, como parte das comemorações do 35.º aniversário da instituição de caridade.

O monarca foi acompanhado pelo cantor Rod Stewart e pela sua esposa, Penny Lancaster, que foram nomeados embaixadores da fundação.

Aquando desta cerimónia, Rod Stewart afirmou: "Estamos muito felizes por nos juntarmos como embaixadores da The King's Foundation e estamos ansiosos para dar o nosso apoio a esta causa valiosa, especialmente durante um ano tão significativo para a instituição de caridade".

© Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

The King's Fundation planeia recolher itens que representam o seu trabalho ao longo deste ano antes de os enterrar na propriedade, sob a condição de que não seja aberta até 2125. De recordar que o rei Carlos III fundou a organização para promover a sustentabilidade e o relacionamento do público com a natureza.

A fundação apoia cerca de 15.000 estudantes através de programas de educação baseados na natureza todos os anos e milhares de outros através de projetos de regeneração comunitária.

