Cebola caramelizada

Sobre um hambúrguer grelhado, numa tosta com um pouco de queijo ou em cima de, por exemplo, um bom bife de atum, esta cebola fica deliciosa.

Ketchup caseiro

Experimente esta alternativa saudável ao Ketchup tradicional.

Hummus de pimento vermelho

Um petisco que fica pronto a desfrutar em poucos minutos. Ótimo para partilhar e conviver com família e amigos.

Molho de tomate caseiro

Dá sempre jeito ter frascos de molho de tomate na despensa, disponíveis para quando é preciso acelerar um pouco alguma receita.

Molho aioli

Com batatas fritas, marisco cozido, carnes grelhadas, peixinhos da horta... Com tudo! O aioli liga bem com tudo, até com um pedaço de pão!

Pickles de couve-roxa

Experimente conservar a couve roxa desta forma: irá surpreender até os mais pequenos e, ao ser avinagrada, dispensa a adição de vinagre extra nas suas saladas.

Chutney de manga com amêndoas

Um acompanhamento para uma entrada arrojada.