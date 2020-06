Hummus de pimento vermelho

Preparação

Coloque todos os ingredientes na taça de um processador de alimentos e triture até obter uma pasta cremosa. Prove e adicione sal e pimenta a gosto, bem como mais um pouco de sumo de limão se precisar e gostar.

Processe de novo para misturar.

Transfira para uma tigela, regue com um pouco de azeite e salpique com mais um pouco de paprica.

Opcionalmente pode decorar também com umas folhinhas de manjericão, pimento assado em cubinhos e alguns grãos.

Sirva com tostinhas ou pão pita.