Sofia Arruda foi a segunda classificada no programa 'Hell's Kitchen Famosos', que terminou no passado domingo.

A atriz esteve presente nas manhãs da SIC e, em conversa com João Baião e Diana Chaves, Sofia acabou por revelar o que lhe passou pela cabeça no início da experiência.

"Custou-me, saiu-me do pelo. Quando começou o programa eu pensava: 'Onde é que eu me vim meter que eles cozinham todos tão bem? Não me vou safar aqui'. Foi uma descoberta. [...] Nunca tinha mexido num fígado na minha vida, nem provado sequer", referiu a atriz.

Sofia teceu ainda elogios ao chef Ljubomir Stanisic. "Ele é muito rígido na cozinha, sem dúvida nenhuma, e tem que ser tudo com as normas que ele quer. Mas depois tem um lado humano e super empático. Ele quer saber de verdade da tua história", concluiu a atriz.

