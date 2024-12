A segunda temporada de 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC, terminou no passado domingo, dia 15 de dezembro, tendo Marco Costa se sagrado vencedor do programa.

Depois da reações do público e dos concorrentes, o chef Ljubomir Stanisic partilhou as últimas imagens do formato - nas quais se pode ver o ambiente de festa - e escreveu um longo texto a resumir esta segunda edição.

"Terminou ontem a segunda edição de 'Hell’s Kitchen Famosos'. Foram 11 semanas de um bocado de tudo: fogo, suor, lágrimas, reclamações, jogos, desafios, tensão, pressão, carinho, rigor (e alguma falta dele também), começou por brincar.

"Foi uma edição dura. Quem trabalha em televisão sabe que é um trabalho (muito) duro. Duro para a equipa que se esconde atrás das câmaras e põe tudo a funcionar (nem que se trabalhe dia e noite). Mas muito duro também para estes concorrentes-celebridades que nunca tinham entrado numa cozinha profissional e que, mesmo depois de infinitas horas de gravação, de muitas horas em pé ao fogão, de muita pressão, não baixaram os braços - e nunca deixaram de rir deles próprios", elogiou.

"Mais do que (muito!) orgulhoso, estou chocado com a capacidade de trabalho e resistência da maior parte deles. Testámos os limites a toda a hora. Pusemos emoção da boca para fora. Colocámos convicções na mesa. Falámos de temas difíceis, trouxemos memórias para os pratos, abrimos os nossos corações, soltámos todas as gargalhadas".

Em jeito de conclusão, acrescentou: "Foi uma viagem por estrada de terra batida num mini dos antigos, mas coubemos todos e ainda nos rimos com isso".

