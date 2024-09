Após o sucesso com a primeira edição do 'Hell’s Kitchen Famosos', a SIC anunciou esta semana, na apresentação da nova grelha do canal, uma segunda temporada do programa.

Como sempre, esta edição vai ser apresentada pelo incontornável Ljubomir Stanisic e conta com celebridades, que vão estar sujeitas à avaliação do chef.

De recordar que o formato estreou em televisão em outubro de 2023, cuja primeira edição teve como vencedor o ator Lourenço Ortigão.

Nessa temporada, o programa contou com nomes como Ana Garcia Martins, Diogo Amaral, Pedro Granger, Pedro Fernandes, Ana Marta Ferreira, Cláudia Semedo, Luísa Villar, Francis Obikwelu, Io Appolloni, Luís Lourenço, Melânia Gomes e Noémia Costa.

A segunda temporada de 'Hell’s Kitchen Famosos' ainda não tem data de estreia definida, mas a SIC avança que "estreia brevemente".

