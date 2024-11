Ljubomir Stanisic vai levar alguns ex-concorrentes famosos do 'Hell's Kitchen' à cozinha do seu restaurante, Bistro 100 Maneiras, em Lisboa, numa iniciativa solidária.

A informação foi comunicada na página de Instagram do estabelecimento esta quinta-feira, dia 28 de novembro.

"O Inferno na cozinha do Bistro? Em dezembro, as quartas-feiras prometem ficar mais quentes, com antigos concorrentes-celebridades do programa apresentado pelo chefe Ljubomir Stanisic (como Cláudia Semedo, Luís Lourenço, Luísa Villar, Pedro Granger e Lourenço Ortigão, entre outros) a tomar conta do serviço e a provar que no 'Inferno' há mais que boas intenções", começaram por escrever.

"Nestas datas, parte do valor dos menus (que incluem pratos de assinatura dos concorrentes – e não, não revelamos se a torrada de Pedro Granger é ou não uma das iguarias) reverte para a Comunidade Vida e Paz, que apoia pessoas em condição de sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social. Primeiro jantar: 4.12.24. Venham essas reservas, fãs do 'Inferno'", completaram.

