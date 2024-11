No mais recente episódio de 'Hell’s Kitchen Famosos', transmitido neste domingo, 17 de novembro, a competição aqueceu com uma reviravolta inesperada durante as nomeações para a expulsão.

A equipa azul, que enfrentou dificuldades ao longo do serviço, viu Miguel Costa e Marisa Cruz serem escolhidos como os principais candidatos à eliminação.

Contudo, o chef Ljubomir Stanisic surpreendeu todos ao decidir alterar o rumo das decisões.

Contrariando as expectativas, acrescentou Daniel Leitão aos nomeados e acabou mesmo por eliminá-lo.

"Foi um orgulho ter-te aqui comigo, foste um homem que deu tudo. Entraste aí na cozinha um nabo sobre salgados, fazias a melhor mousse que eu já provei, mas salgados não estavam a correr bem. Evoluíste muito e acho que chegaste ao ponto em que deste o teu máximo", começou por dizer Ljubomir.

"Gostava mesmo de te agradecer, do fundo do coração, obrigado por teres estado comigo, teres-me acompanhado e teres-me aturado", concluiu.

Veja o momento aqui.