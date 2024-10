Bárbara Guimarães irá integrar o elenco de personalidades que irão participar na nova temporada de Hell's Kitchen Famosos, a estrear já no dia 6 de outubro, domingo.

As celebridades do programa publicaram hoje uma fotografia, na qual aparecem na famosa 'cozinha do inferno'.

Na sua publicação, a apresentadora brincou ao escrever na legenda: "Até à estreia ainda estamos no céu. Domingo na @sicoficial entramos no inferno".

Muitos foram os comentários que se seguiram a desejar "boa sorte" aos concorrentes.

Hell's Kitchen é apresentado pelo chef Ljubomir Stanisic e esta temporada contará com celebridades como Marco Costa, António Pedro Cerdeira, Sofia Arruda e, claro, Bárbara Guimarães.

