A 'Casa dos Segredos' está de volta já no dia 15 de setembro e a TVI já anunciou os nomes dos próximos comentadores e apresentadores desta edição do formato.

Com o regresso dos programas diários que acompanham tudo o que acontece na casa mais vigiada do país, o canal anunciou na quarta-feira os nomes daqueles que vão fazer parte do programa.

Assim sendo, o 'Última Hora' vai ser apresentado por Alice Alves, às 18h00 e Maria Botelho Moniz está ao comando do 'Diário', pelas 19h00.

À noite, a partir da meia-noite, Marta Cardoso é o rosto do 'Extra', enquanto o 'Especial' de sábado será assegurado por Iva Domingues.

Já o leque dos comentadores, que discutem o dia-a-dia do 'reality', conta com nomes já bem conhecidos do público, como Pedro Crispim, Cinha Jardim, Zé Lopes, Flávio Furtado, Gonçalo Quinaz e Inês Simões.

E não fica por aqui. Ex-concorrentes do 'Big Brother' também prometem não deixar nada por dizer. Teresa Silva, Diana Lopes, Márcia Soares, Joana Sobral e Francisco Monteiro também foram anunciados pela estação.

Recorde-se que o formato 'Casa dos Segredos' regressa à TVI já na próxima semana, no dia 15 de setembro. A apresentação das galas de domingo estão a cargo de Cristina Ferreira.