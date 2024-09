A TVI anunciou, esta sexta-feira, que o programa 'TVI Extra' voltará a ser emitido já a partir do próximo dia 9 de setembro e que o mesmo será novamente conduzido por Flávio Furtado. Ainda assim, há uma ausência já registada.

Helena Isabel Patrício, uma das comentadoras mais polémicas do formato, não consta na lista de comentadores indicados pela estação, ela que fez parte do leque inicial do formato.

Apesar da ex-concorrente ter ficado de fora da próxima temporada do programa social, sabe-se que Inês Simões, António Bravo, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Susana Pinto e Bruno de Carvalho irão comentar a vida das figuras públicas.

A duração desta nova temporada não foi revelada pela TVI, mas estima-se que fique no ar até à estreia de 'Casa dos Segredos', que acontece já no próximo dia 15 e que contará com apresentação de Cristina Ferreira.

Leia Também: 'Casa dos Segredos 8' com "segredos inacreditáveis" (e prémio de 100 mil)