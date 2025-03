O 'Big Brother 2025' está quase a chegar à antena da TVI. É já no próximo dia 23 de março que os fãs do reality show conhecem quem vai dar que falar na edição comemorativa dos 25 anos do programa em Portugal.

Cláudio Ramos vai apresentar o formato e já estão confirmados os outros nomes que ficarão a cargo das emissões especiais.

Alice Alves assume o 'Última Hora', Maria Botelho Moniz apresenta o 'Diário' e Marta Cardoso fica com o 'Extra'. Aos sábados, Mafalda de Castro apresenta o 'Especial Fim de Semana'.

Os comentadores do 'BB25' são: Flávio Furtado, Teresa Silva, Zé Lopes, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Inês Simões, Diana Lopes, António Bravo, Susana Dias Ramos, João Ricardo, Márcia Soares, Francisco Monteiro e Joana Sobral, tal como é disponibilizado na página da TVI.

