Marco Costa, vencedor da segunda edição do programa 'Hell's Kitchen Famosos', marcou presença nas manhãs da SIC para cozinhar e falar de toda a experiência.

Em conversa com João Baião e Diana Chaves, o pasteleiro resolveu colocar 'os pontos nos i's' no que diz respeito às críticas que recebeu pelo facto de Marco ser da área e de isso não ser justo para os outros concorrentes.

"Imaginem vocês que estão à rasca do coração ou dos olhos e, de repente, são atendidos por um dentista. É a mesma coisa, e a área é a mesma. É a mesma coisa comparar um cozinheiro com um pasteleiro", afirmou o empresário.

Marco Costa venceu o formato apresentado pelo chef Ljubomir Stanisic, que decorreu no passado domingo, 15 de dezembro. A atriz Sofia Arruda ficou em segundo lugar.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Marco Costa: "Ganhei um dos desafios que mais me deu prazer fazer"