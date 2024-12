A segunda temporada de 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC, terminou este domingo, 15 de dezembro. O pódio estava a ser disputado entre Sofia Arruda e Marco Costa, tendo este se sagrado vencedor do programa.

Sofia Arruda, contudo, não deixou de mostrar a sua felicidade por ter participado e chegado tão longe na 'cozinha dos infernos', liderada pelo chef Ljubomir Stanisic.

Esta segunda-feira, dia 16, a atriz deixou umas palavras de agradecimento numa publicação de Instagram.

"Criei o meu menu assinatura, liderei uma equipa numa cozinha profissional e disputei o pódio com um grande cozinheiro… isto tudo com a nenuca ainda dependente de mim para comer! Foi épico! As mulheres são capazes de tudo, até as baixinhas", escreveu.

Sobre o vencedor Marco Costa, a atriz rematou: "Mas o grande vencedor foi o Marco Costa, que agora pode aumentar o preço das bolas [de Berlim]! E com razão! Foste forte do primeiro ao último dia e sem dúvida que gostei de te ver a ser líder com garra e delicadeza. Belo equilíbrio e que boa evolução! Parabéns".

