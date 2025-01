Ana Marques e José Figueiras têm sido notícia na imprensa devido a um alegado mal-estar entre ambos nos bastidores do programa 'Alô Portugal', da SIC.

Os dois apresentadores marcaram presença no programa 'Casa Feliz' para esclarecerem o tema.

"Acho, quer dizer, temos a certeza. Em bastidores, nós às vezes pomos as ideias em claro e discutimos. Isto é, alinhávamos alinhamentos e, se calhar, alguma coisa, alguma rufa ou algum apupe que houve, do género de: não, mas eu não concordo com isso. E alguém ouviu e se calhar disse que isto foi maior", disse José Figueiras, desmentindo os alegados gritos e insultos.

"Nem é neste tom. É uma coisa normal de colegas. Pões as paredes, há uma coisa chamada radioalcatifa, que é uma coisa que existe nas empresas, não é? Onde as pessoas falam muito. E depois as coisas vão saindo. E isto é, fui surpreendida por esta notícia. Alguma vez, tu conheces-me, João e Diana, alguma vez eu lhe diria a alguém: não vais a lado nenhum, és uma desgraça, não tens… Vocês, de verdade, que me conhecem, que conhecem o meu trabalho…", defendeu Ana Marques, negado as críticas que lhe foram feitas.

Veja aqui as declarações dos apresentadores.