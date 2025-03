A tempestade Martinho também chegou à casa de Ana Marques.

A apresentadora da SIC partilhou com os seguidores o estado do seu espaço exterior, onde é possível ver cadeiras espalhadas no chão bem como alguma sujidade.

"Não é neve. Foi um puff que rebentou e pintou de branco esferovite todo um terraço. E por aí houve estragos?, questionou a colega de José Figueiras.

