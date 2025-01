Mónica Sintra assume-se como uma verdadeira 'amante' de tatuagens e, esta quarta-feira, 15 de janeiro, partilhou o último desenho que fez no seu corpo - um coração com um ponto e vírgula.

Na publicação de Instagram, explicou o seu significado: "Gosto de tatuagens. Gosto de marcar no meu corpo os meus sentimentos. Aquilo em que acredito e a realidade que tem sido este sonho que é a vida. Ontem, fiz mais duas. Uma delas foi este coração delineado com um ponto e vírgula".

"Algo simples mas com um grande significado. Um significado profundo e cheio de amor. Mas também de persistência. O ponto e vírgula aparece quando tínhamos tudo para terminar uma frase mas optamos por continuar. O seu maior simbolismo será algo sobre o qual um dia falaremos melhor. Porque eu continuo sempre a optar pelo amor. Por continuar", escreveu ainda.

E concluiu: "Mesmo com tudo o que a vida já me ensinou (e que aprendi), quero continuar a acreditar no sonho. E no sonho que pode ser a realidade. Esta é a minha nova tatuagem. Mais uma aprendizagem que levo na pele, para sempre. Porque eu não quero pôr um ponto final. Quero continuar. Sempre".

No carrossel de fotos, Mónica Sintra partilhou a tatuagem que fez no pulso e uma fotografia ao lado da tatuadora.

Ora veja.

