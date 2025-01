Mónica Sintra está em Madrid com uma companhia especial, o filho, como a própria revelou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Esta viagem a Madrid será diferente. Diferente pela companhia, logo para começar. O meu companheiro de viagem gosta (um bocadinho) de futebol. ️Vá, vamos ser sérios - ele gosta muito mesmo. Hoje foi dia de conhecermos o estádio do Real Madrid e de descobrirmos todas as surpresas que lá se encontram", começou por dizer a cantora ao mostrar as primeiras fotografias da viagem, referindo de seguida que o filho "adorou" a visita ao estádio.

"E eu adorei olhar para o sorriso dele. É a sua felicidade estampada no rosto que me alegra sempre o coração", acrescentou.

"Continuaremos, por aqui, a visitar os grandes marcos do desporto, porque esta visita vai ser bastante temática. E vocês? Têm sugestões para os nossos próximos dias?", disse, por fim.

