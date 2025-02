Mónica Sintra é uma mulher apaixonada. A cantora romântica assumiu publicamente o namorado, Pedro Santos, em junho de 2024, através de uma fotografia dos dois nas redes sociais e a véspera do Dia dos Namorados fê-la declarar-se ao engenheiro.

Através de uma publicação na sua página, a artista mostrou várias imagens do casal, acompanhadas de umas bonitas palavras.

"Para mim, o amor celebra-se diariamente. Intensamente. O amor completa-nos. Nele, encontro a paz, encontro a minha outra metade, a metade que é diferente de mim e que, por isso, me deixa feliz", começou por confessar.

"É com amor que hoje me declaro a ti, Pedro. És o meu equilíbrio. Trazes até mim a certeza de que amar não é encontrar alguém igual a mim mas alguém que me completa. De uma forma única e especial. Obrigada por estares na minha vida. Amo-te hoje um pouco mais do que ontem. E sei que te vou amar ainda mais amanhã", escreveu a cantora.

