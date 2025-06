Fanny Rodrigues recebeu uma emotiva mensagem de um fã que a fez recordar os momentos vividos ao comando de 'Somos Portugal' e, consequentemente, entristeceu o seu coração.

"Há um ano estávamos assim e estávamos muito bem. Este ano estamos mais tristes. Muitos beijinhos e muita força, Fanny", disse o seguidor em questão, lembrando umas das muitas emissões, que corriam o país, do formato da TVI.

"Que saudades. Meu Deus. Do vosso carinho e desse programa", reagiu a antiga apresentadora em resposta à mensagem, que a levou ainda a partilhar uma reflexão a propósito do fim de 'Somos Portugal'.

"O 'Somos' movia, de facto, muitas pessoas. De todas as idades. Tenho pena de quem tomou esta decisão. Tenho mesmo. Os números não deviam valer mais do que a felicidade de quem nos via", atirou.

Fanny Rodrigues, recorde-se, está afastada da televisão desde o fim de 'Somos Portugal'. O programa que animava as tardes de domingo teve a sua última emissão em novembro de 2024.



© Reprodução Instagram - Fanny Rodrigues

