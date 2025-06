Celebra-se este domingo, 15 de junho, o Dia do Pai em Inglaterra, comemorado no terceiro domingo do mês de junho.

E neste dia tão especial, a página de Instagram dos príncipes de Gales assinalou a data com imagens únicas de William com os filhos, George, Charlotte e Louis.

Na primeira foto, os quatro aparecem a posar para a câmara, com roupas a combinar e com um ar mais sereno. Mas na segunda imagem, o herdeiro da coroa inglesa está no chão, com os filhos em cima dele e às gargalhadas.

"Feliz Dia do Pai, papá. (Antes e depois!). Amamos-te! G, C e L", pode ler-se na legenda da partilha.

As fotos foram tiradas por Josh Shinner na região de Norfolk, Inglaterra.

