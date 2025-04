Os príncipes de Gales vão faltar a uma importante data para a casa real britânica, a missa de Páscoa.

A informação é avançada pela revista Hello, que refere que o casal e os filhos vão passar as festividades na casa em Anmer Hall, Norfolk, Inglaterra.

Esta será a segunda vez consecutiva que a família não marcará presença nas celebrações da Páscoa, já que no ano passado, esta época foi logo após o anúncio do estado de saúde de Kate.

Os súbditos vão pode contar com os reis de Inglaterra, Camilla e Carlos, para as celebrações no Domingo de Páscoa na capela de St George, em Windsor.

