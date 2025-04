Kate Middleton e o príncipe William são membros importantes da família real, mas nem sempre passam a Páscoa com a realeza britânica, como vai acontecer este ano.

Os príncipes de Gales revelaram no dia 17 de abril que não se vão juntar à família real na Páscoa este ano, pois vão passar o feriado com os filhos na casa de campo, em Norfolk.

William e Kate, recorde-se, são pais do príncipe George, de 11 anos, da princesa Charlotte, de 9, e do príncipe Louis, de 6.

Esta não é a primeira vez que os príncipes de Gales se ausentam nesta época do ano. Em 2014, por exemplo, Kate e William levaram o filho mais velho, George, numa viagem real pela Austrália e a Nova Zelândia, e coincidiu com a Páscoa.

Também em 2015 não se juntaram à avó de William, a rainha Isabel II, nas cerimónias em Windsor. Na altura, acredita-se, a ausência foi justificada com o facto de Kate estar a ter questões com a segunda gravidez, de Charlotte.

A People relata ainda que o palácio de Buckingham já tinha anunciado antes que o rei Carlos III e a rainha Camilla vão juntar-se a outros membros da realeza para as cerimónia de Páscoa, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, no domingo, 20 de abril.

