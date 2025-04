A família real deu continuidade à tradição do feriado de Páscoa, este domingo, dia 20 de abril.

O rei Carlos III e a mulher, Camilla, juntaram-se a outros membros da realeza para assistirem às cerimónias religiosas na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Na ocasião estavam presentes a princesa Ana com o marido, Timothy Laurence, o príncipe André e a ex-mulher Sarah Ferguson e ainda o príncipe Eduardo com a mulher, Sophie.

Nas imagens que estão na galeria pode ver que as filhas de André estiveram no encontro real, as princesas Beatrice (com o marido Edoardo Mapelli Mozz) e Eugenie (com o marido Jack Brooksbank). O filho de Eduardo, James, também não faltou ao encontro.

Os filhos da princesa Margaret, o Conde de Snowdon e Sarah, juntamente com o marido de Sarah, David Chatto, estavam entre os presentes, segundo a People.

Já o príncipe William, filho mais velho de Carlos III, e a mulher Kate Middleton (assim como os filhos dos príncipes de Gales) foram as ausências de destaque. Como já tinha sido revelado anteriormente, o casal real decidiu passar a Páscoa na casa de campo em Norfolk.

