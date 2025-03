Uma das primeiras casas dos príncipes de Gales foi o belo Anmer Hall, em Norfolk.

O casal, antes conhecido como os duques de Cambridge, recebeu a impressionante residência como presente de casamento da falecida rainha, Isabel II, depois de regressarem da sua lua de mel na Abadia de Westminster em 2011.

Embora a primeira casa de Kate e William tenha sido uma humilde casa de fazenda de quatro quartos, em Anglesey, País de Gales, acabaram por se mudar para Anmer permanentemente, em 2015, com o príncipe George - que tinha dois anos na época - já que William trabalhava como piloto na East Anglian Air Ambulance.

No entanto, o casal enfrentou alguns problemas enquanto lá morava. Nesse mesmo ano, o Daily Mail informou que o terreno do Anmer Hall estava "sob ataque" de... toupeiras.

O relatório também afirmou que William e Kate já tinham desembolsado 1,5 milhões de libras na remodelação da sua casa em Norfolk e, provavelmente, foram forçados a pagar mais para que profissionais retirassem os animais.

Em 2018, deram as boas-vindas ao pequeno príncipe Louis e viviam felizes como uma família de cinco no Palácio de Kensington. Atualmente, vivem no Adelaide Cottage em Windsor.

Kate e William ainda gostas do seu refúgio em Norfolk e costumam passar as férias de Natal lá, devido à tradição de viver essa época em Sandringham com o rei Carlos III e outros membros importantes da família real.

