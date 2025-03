Um antigo mordomo da família real britânica deu uma entrevista ao programa '60 Minutes Australia' na qual revelou alguns 'segredos' sobre os seus membros, especialmente William e Kate.

Segundo Jason Knauf, nome do entrevistado, há uma coisa na qual William e Kate nunca se mostraram interessados: a fama.

Apesar de serem conhecidos mundialmente, Knauf assegurou que o casal não valoriza este lado da sua posição.

"Não estão interessados na fama que vem com tudo. Na verdade, não estão interessados de todo", assegura.

Para Jason, esta atitude contrasta com o mundo atual no qual as celebridades, normalmente gostam da atenção dos média.

"Os dois estão a fazer o seu trabalho, mas por boas razões", realçou.

Ao contrário das gerações anteriores, William e Kate sempre deixaram claro que a sua prioridade era a família. O casal tem três filhos - o príncipe George, de 11 anos, a princesa Charlotte, de nove, e o príncipe Louis, de seis.

