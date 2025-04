Letizia começou a semana a dar nas vistas com mais um look reciclado. A rainha de Espanha marcou presença, esta terça-feira, nas comemorações do Dia Internacional dos Ciganos no Congresso dos Deputados em Madrid.

Com o marido ao lado, o rei Felipe VI, a monarca usou um vestido florido de uma marca espanhola e que é da sua preferência: a Massimo Dutti.

Esta peça, que foi estreada por Letizia a 11 de fevereiro de 2022 durante uma visita ao Hospital Universitário Quirónsalud de Madrid, tem um laço no pescoço, um tecido leve e é midi.

Nos pés, Letizia usou uns sapatos nude com um salto kitten.

[Letizia 2022] © Getty Images

Veja as imagens da visita desta terça-feira na galeria.

