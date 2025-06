A rainha Letizia esteve em Bruges, na Bélgica, esta sexta-feira, 20 de junho, ao lado do marido, o rei Felipe VI, para a cerimónia de encerramento do ano académico do Colégio da Europa.

Como de costume, o visual da rainha de Espanha é sempre muito comentado e elogiado, o que foi também o caso desta vez.

A monarca optou por usar um vestido com uma cor apta para a primavera, o violeta.

Tudo sobre o look - colorido e caro - de Letizia

Letizia escolheu uma peça da marca Carolina Herrera, marca da qual é uma grande fã. É um vestido midi, com mangas marcadas por um laço ajustável. O decote é redondo e a cintura é ligeiramente marcada pelo corte. (Veja as imagens na galeria).

O vestido está à venda aqui e encontra-se com uma (grande) promoção, já que custa cerca de 993 euros e o preço original era de 1986 euros. É de referir que muitas vezes Letizia opta por usar peças mais baratas, de fast fashion, pois elege frequentemente marcas como a Mango e a Massimo Dutti (marcas espanholas).

As joias que a monarca elegeu foram uns brincos de safira que estreou em 2017 na comemoração do 40.º aniversário da Constituição Espanhola.

O problema de saúde que impede Letizia de usar saltos

A carteira escolhida pela monarca é da marca espanhola Magrit, em tom nude, e custa 300 euros, já os sapatos da mulher de Felipe VI são no mesmo tom da mala, modelo slingback com salto kitten.

Este tipo de salto tem cerca de quatro centímetros e é agora muito utilizado por Letizia. Recorde-se que a monarca sofre de um problema de sáude, uma condição chamada Neuroma de Morton, uma patologia que provoca uma inflamação no nervo interdigital dos pés. Por isso mesmo, Letizia teve que deixar de lado os saltos altos que tanto gostava e que tanto caracterizavam os seus looks. Em vez disso, a mãe da Infanta Sofia tem usado mais sabrinas e até ténis em muitos dos eventos onde comparece.

No que diz respeito à parte da beleza, Letizia usou o cabelo comprido, solto, com ligeiras ondas e uma maquilhagem simples, dando destaque aos olhos.

Ao contrário do look usado esta sexta-feira, a rainha costuma preferir roupas com tons mais fortes como o vermelho ou até mesmo peças estampadas.

Recorde-se que falta cerca de um mês e algumas semanas para os reis de Espanha se deslocarem ao destino de férias de todos os anos: Palma de Maiorca. Está também próxima a data de chegada da filha mais velha, Leonor, que pisa em terras espanholas já a 3 de julho, depois de longos meses a bordo do navio de instrução Juan Sebastián Elcano.

Leia Também: Rainha Letizia exibe moreno (invejável) em visual irrepreensível