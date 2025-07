A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, está a passar por uma fase delicada a nível pessoal. A mulher do presidente francês, Emmanuel Macron, perdeu - no espaço de duas semanas - duas pessoas muito importantes para si: a irmã, Anne-Marie Trogneux, e ainda a sobrinha, Christine Hacquin, avança a revista Hola!

Com 92 anos, Anne-Marie Trogneux mantinha com Brigitte uma relação de muita proximidade. No início do mês sofreu uma paragem cardíaca na sua casa em Toulon, uma cidade francesa, e acabou por não resistir.

Duas semanas depois da morte da mãe, Christine Hacquin, filha de Anne-Marie, de 68 anos, também morreu, vítima de uma doença prolongada.

Estas duas perdas repentinas deixaram a primeira-dama bastante abalada, revela ainda a revista Hola!

O passado de Brigitte já tinha sido assolado por várias tragédias. Em 1961 perdeu a irmã Maryvonne, de 27 anos, num acidente de carro. Jean-Claude, também seu irmão, morreu em 2018 com 85 anos.

A mais recente polémica de Brigitte Macron

A primeira-dama e o presidente francês estão a meio de um polémico processo que envolve a influencer Candace Owens depois desta ter referido publicamente que Brigitte teria nascido do sexo masculino e seria, portanto, transexual.

A queixa foi feita num tribunal dos Estados Unidos da América, em Delaware, onde esta é acusada de ter feito uma campanha que difama a primeira-dama com a intenção de ter mais visualizações no seu trabalho.

Candace disse publicamente, por exemplo, que Brigitte se chama na verdade Jean-Michel Trogneux (o nome do seu irmão mais velho).

Mas as polémicas não se ficam por aqui...

Recorde-se que em maio desde ano o casal francês protagonizou um momento que gerou muita controvérsia. Ao saírem do avião, acabados de aterrar no Vietname, a primeira-dama empurra o rosto do marido, que repara, nesse momento, que as portas do meio de transporte estão abertas e apressa-se a esboçar um sorriso. Logo a seguir, Macron tenta-lhe dar o braço para descerem as escadas mas esta recusa, preferindo o apoio do corrimão.

O vídeo ficou viral e a reação surgiu pouco depois com o Palácio do Eliseu a referir, citado pela France Press, que não houve nenhum tipo de desentendimento. "Estávamos a brincar", assumiu.