Jim Abrahams, diretor e realizador de grandes comédia de sucesso, morreu esta semana, aos 80 anos.

De acordo com o seu filho, Joseph Abrahams, que confirmou a notícia ao Hollywood Reporter, Jim morreu de causas naturais na sua casa, em Santa Monica, no Estado da Califórnia.

O realizador trabalhou ao lado de Jerry e David Zucker como guionista e codiretor em várias comédias, tais como 'Aeroplano' e 'Aonde é que Pára a Polícia'.

Jim Abrahams também ficou conhecido por criar a 'The Charlie Foundation to Help Cure Pediatric Epilepsy', uma fundação que ajuda pessoas com epilepsia, doença de que o seu filho Charlie sofria gravemente.

