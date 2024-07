Morreu o ator e comediante Bob Newhart esta quinta-feira, dia 18 de julho, em sua casa, em Los Angeles. Tinha 94 anos.

A notícia foi confirmada pelo seu agente de longa data, Jerry Digney, de acordo com vários meios de comunicação internacionais.

Bob Newhart alcançou a fama no início da década de 1960 e, nessa época, ganhou os primeiros Grammys de Álbum do Ano e Melhor Artista Revelação com o disco de sucesso 'The Button-Down Mind of Bob Newhart'.

Entre os vários trabalhos de destaque, nos anos 80 protagonizou a série 'Newhart' (com oito temporadas), dando vida a Dick Loudon.

Em 2013 conseguiu o primeiro e único Emmy como Melhor Ator Convidado numa Série de Comédia pela interpretado Arthur Jeffries (Professor Proton) em 'The Big Bang Theory', da CBS.

No que diz respeito à família, Bob Newhart casou-se com Ginnie Newhart em 1963 e juntos foram pais de Robert, Timothy, Jennifer e Courtney.

